Polémique à l’OM : Adrien Rabiot règle enfin ses comptes !

La mésentente entre Adrien Rabiot et l’OM s’est soldée par un transfert à l’AC Milan. Mais l’histoire continue de faire couler beaucoup d’encre. Le Français vient de contredire la direction marseillaise concernant son altercation avec Jonathan Rowe.

Mercato OM : Adrien Rabiot donne enfin sa version des faits

Ce fut une période très tendue à l’Olympique de Marseille. A l’issue de la défaite à Rennes, une altercation avait éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Une scène inacceptable pour la direction de l’OM qui a pris une décision radicale : mettre les deux antagonistes à la porte. Cet incident avait immédiatement plongé le club dans une crise prématurée.

Le président Pablo Longoria avait même parlé d’une « violente extrême, quelque chose de complètement inouï » dans le monde de football. Mais Adrien Rabiot a livré une version bien différente. L’international tricolore a fermement dédramatisé la situation en conférence de presse à Milan. « Ce qui s’est passé à l’OM, c’est un truc de vestiaire qui peut arriver partout », a-t-il relativisé. Cette version s’oppose clairement à celle de la direction marseillaise.

De bons rapports avec Jonathan Rowe

Adrien Rabiot a par ailleurs a assuré que cet incident « n’avait pas changé le rapport » qu’il entretient avec Jonathan Rowe. La preuve ? Les deux anciens coéquipiers se sont parlé après leurs transferts respectifs à Milan et Bologne. « On s’est envoyé des messages pour se souhaiter le meilleur et se dire qu’on se reverrait à San Siro », a expliqué l’ex-Parisien.

Le destin fait aussi bien les choses : l’AC Milan affronte ce dimanche Bologne. Ce sera l’occasion pour les deux joueurs de se retrouver et de confirmer que leur relation est apaisée. « Jonathan est un bon mec », a conclu Rabiot. Cette sortie met ainsi un terme à l’une des histoires les plus rocambolesques du vestiaire de l’OM.