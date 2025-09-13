PSG – RC Lens : Luis Enrique reçoit un gros avertissement !

Le PSG, champion d’Europe en titre, s’apprête à croiser le fer avec un RC Lens ambitieux et sans complexe en Ligue 1. Jonathan Gradit a envoyé un message clair : pas question de subir, les Sang et Or veulent jouer leur carte à fond au Parc des Princes.

PSG – RC Lens : Gradit calme le jeu sur les absences parisiennes

À l’approche du choc de dimanche au Parc des Princes (17h15), l’ambiance monte. Le PSG devra composer sans Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Un motif d’espoir pour le RC Lens ? Pas vraiment, selon Jonathan Gradit : « On connaît leur effectif, notamment dans le secteur offensif. Ils peuvent faire jouer Kvara, Ramos… On préfère ne pas les avoir sur le terrain, mais Paris reste une équipe complète. Elle est championne d’Europe à juste titre. »

En clair, l’armada parisienne reste redoutable. Luis Enrique sait qu’il ne pourra pas compter sur des excuses : ses remplaçants ont largement de quoi faire la différence.

Le RC Lens annonce la couleur face au paris SG : attaquer, pas subir

Plus qu’une simple mise au point, Gradit a livré une véritable déclaration d’intention : « On devra faire un match à la perfection, jouer les coups à fond avec personnalité, on ne va pas mettre le bus devant le but et être ambitieux en croyant en nos chances. »

Un message limpide : Lens n’ira pas à Paris pour défendre son camp retranché. Les Sang et Or veulent jouer, frapper et bousculer le champion d’Europe. Luis Enrique est prévenu : ce dimanche, il ne s’agira pas d’un simple entraînement déguisé.