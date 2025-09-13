Mercato : Amine Harit quitte l’OM, ses mots font trembler !

Le transfert d’Amine Harit pour la Turquie a surpris de nombreux supporters de l’OM. Mais le milieu offensif marocain a adressé un message poignant au club.

Mercato : Amine Harit, un message de reconnaissance à l’OM

Amine Harit ne défendra pas les couleurs de l’Olympique de Marseille cette saison. Le milieu offensif marocain s’est envolé pour la Turquie, où le mercato vient de fermer ses portes. Après quatre années passées à l’OM, il va découvrir un nouveau championnat. Le joueur de 28 ans est prêté à l’İstanbul Başakşehir avec option d’achat.

Lire aussi : OM : Terrible décision pour Amine Harit et les indésirables

Ce deal ayant été officialisé par les deux écuries, Amine Harit a pris la parole sur son Instragram. Il a adressé un message touchant aux supporters de l’Olympique de Marseille. Dans son post, l’ancien Nantais exprime sa gratitude pour le soutien inconditionnel des fans, marqué « de passion et d’émotions ». Il a également remercié ses coéquipiers, le staff et la direction de l’OM pour la confiance accordée.

À voir

PSG – RC Lens : Luis Enrique reçoit un gros avertissement !

Lire aussi : Mercato OM : Direction la Turquie pour Amine Harit !

Amine Harit a expliqué que l’Olympique de Marseille restera « un club à part » pour lui. Il a souhaité « le meilleur à l’équipe » pour la suite de la saison. Ce départ en Turquie sera l’occasion pour lui de se relancer sous ses nouvelles couleurs.