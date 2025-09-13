Mercato PSG : Luis Campos dégote un roc français !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos prépare déjà un joli coup en Allemagne en vue du prochain mercato hivernal. Un défenseur français attise les convoitises du Champion d’Europe.

Mercato PSG : Manchester United et le Paris SG se battent pour Upamecano

Manchester United cherche des renforts. Le PSG aussi. Et les deux clubs ciblent le même joueur : Dayot Upamecano. Le coup se prépare pour le mercato hivernal de 2026. Selon Fichajes, les Red Devils et les Parisiens veulent recruter le défenseur central français. L’un pour donner à son entraîneur des armes et ramener Man United au sommet. L’autre pour renforcer l’effectif avec un talent national.

La piste reste ouverte. Upamecano gagne 16 millions d’euros par an. Il veut plus. Ses représentants discutent avec le Bayern Munich, mais les échanges sont bloqués. Une situation qui attire les convoitises. L’international tricolore pourrait claquer la porte et poursuivre son aventure ailleurs. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos suit de près la situation du joueur et pourrait passer à l’attaque dans les prochains mois.

Et un autre prétendant flaire aussi la piste et pourrait damer le pion au Paris SG et à Manchester United. Le Real Madrid suit aussi le dossier. Le natif d’Évreux, arrivé en 2021 à Munich pour 42,5 millions d’euros après Leipzig, vit sa dernière année de contrat. Le timing peut changer beaucoup de choses.