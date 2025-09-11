Mercato PSG : Luis Campos prépare un double coup en or !

La direction du PSG bouge déjà les lignes pour recruter des pépites en 2026. Deux cracks français sont sur les tablettes du club de la capitale.

Mercato PSG : Une double offensive pour deux Bleus ?

Le PSG avance ses pions pour frapper deux jolis coups lors des prochains marchés des transferts. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos et le tacticien parisien Luis Enrique ont déjà identifié les cibles prioritaires. Et le cap est posé : recruter jeune, recruter français. Les exemples ne manquent pas. Bradley Barcola progresse. Désiré Doué s’affirme. Ousmane Dembélé explose. Et Lucas Chevalier arrive pour consolider l’avenir. La stratégie fonctionne, Campos ne s’en cache pas. Déjà, il prépare la suite.

Lire aussi : Mercato PSG : Le plan secret de Guardiola contre le Paris SG

À voir

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed, un départ express ?

Konaté est une option en or. Ce joli coup est bien possible. Ibrahima Konaté n’a pas encore prolongé à Liverpool. Son contrat s’arrête en juin. À 26 ans, cadre de l’équipe de France et Parisien d’origine, il coche toutes les cases. Mais le Real Madrid veille, et la tentation est forte. Les Reds, eux, insistent pour le prolonger. Sa préférence ? Elle semble aller vers la Casa Blanca. Pourtant, Paris garde un atout.

Lire aussi : PSG : Grosse nouvelle pour Luis Enrique

Autre dossier, une pépite de l’équipe de France. Michael Olise séduit Luis Enrique et Luis Campos. Cette fois, l’affaire s’annonce plus corsée. L’ailier gaucher est lié au Bayern jusqu’en 2029. Et les Bavarois n’envisagent pas de s’en séparer. Pièce essentielle de leur projet, il reste intouchable. Mais le PSG continue de le surveiller, discret, patient.

À voir

Révélation choc à l’OM : Benjamin Pavard balance tout !