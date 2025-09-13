Stade Rennais : Habib Beye prépare du lourd contre l’OL !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye enregistre plusieurs retours de poids avant la rencontre face à l’OL en Ligue 1. Le choc s’annonce intense.

Ligue 1 : Le Stade Rennais quasi au complet avant l’OL

Incertitudes levées au Stade Rennais avant le choc face à l’Olympique Lyonnais pour le compte de la 4e journée au Roazhon Park. Les internationaux rennais revenus de sélection inquiétaient. Mais vendredi, à l’entraînement, tous étaient présents. Les forfaits en Espoirs de Jérémy Jacquet (mollet), Djaoui Cissé (pied) et Kader Meïté (cuisse) avaient nourri le doute. Pourtant, la séance du vendredi a dissipé les craintes. Habib Beye, dimanche soir, disposera de toutes ses forces pour défier l’OL.

Ouest-France l’a confirmé : Rennes alignera un groupe au complet face à Paulo Fonseca et ses hommes. Presque complet, toutefois. Mahdi Camara manquera encore à l’appel. Sa suspension de deux matchs, conséquence de sa faute contre Lorient lors de la deuxième journée, le contraint aux tribunes. Handicap certain pour l’ancien Brestois, mais compensé par un retour clé : Jacquet, solide appui défensif, est bien rétabli.

Reste un dernier dossier. Alemdar et Yildirim, pressentis ailleurs, ont quitté la Bretagne. Ils s’engagent finalement avec Istanbul Basaksehir, alors que Göztepe paraissait favori. Dimanche, le Roazhon Park vibrera. Rennes, presque au complet, se présentera armé pour tenter de glaner les trois points.