Mercato OM : L’offre astronomique qui va faire craquer Longoria

La Juventus ne lâche pas l’affaire et met l’OM sous pression. Pierre-Emile Højbjerg, pilier du milieu de terrain marseillais, pourrait bien devenir l’objet d’un transfert record si Marseille cède à une offre jugée « astronomique ».

Mercato OM : Højbjerg, un joyau que Longoria refuse de lâcher

Medhi Benatia l’a affirmé sans détour : « Il ne bougera pas. » L’international danois, arrivé à Marseille avec la réputation d’un milieu complet, reste au cœur des plans de Pablo Longoria. Ce dernier a, lui aussi, fermé la porte à tout départ cet hiver, laissant entendre qu’aucune offre, même alléchante, n’était envisagée.

Pour l’OM, Højbjerg n’est pas qu’un simple joueur. C’est le moteur du milieu, le garant de l’équilibre entre défense et attaque. Le voir partir cet hiver serait un choc sportif mais aussi symbolique. Et si la Juventus rêve encore, elle sait désormais que la direction marseillaise ne cédera pas facilement.

La Juventus persiste malgré les refus

Malgré les démentis marseillais, la Vieille Dame continue de surveiller Højbjerg. Selon les médias italiens, la Juventus explore aussi d’autres pistes comme Tyler Morton ou Ismaël Koné, mais Højbjerg reste leur priorité absolue. La persistance du club turinois témoigne de l’attractivité du milieu olympien, capable de briller dans n’importe quel championnat européen.

La Juventus semble prête à tout, même à un effort financier considérable. Car seule une offre « astronomique », selon le Corriere dello Sport, pourrait faire vaciller la position ferme de Longoria. Un scénario digne d’un feuilleton d’hiver, où chiffres et stratégie s’entrelacent dans un suspense qui passionne les supporters.

Une offre record à l’horizon ?

La question est sur toutes les lèvres : quel montant pourrait convaincre Marseille de vendre Højbjerg ? Le club phocéen reste inflexible pour l’instant, mais dans le football moderne, rien n’est impossible. L’été prochain pourrait bien être le théâtre d’un transfert historique, laissant les fans méditer : Marseille cédera-t-elle face à l’argent ou la légende du club restera-t-elle intacte ?

