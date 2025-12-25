Mercato PSG : Ça se tend entre Barcola et le Paris SG !

Bradley Barcola reste la priorité du PSG, mais la situation se complique autour de son avenir. Les négociations avec l’attaquant français semblent marquer le pas malgré les ambitions parisiennes.

Mercato PSG : Barcola, la pépite qui fait tourner toutes les têtes

Bradley Barcola, 23 ans, a littéralement éclaboussé de son talent l’OL avant de rejoindre le PSG à l’été 2023. Très vite, ses performances impressionnantes ont attiré l’attention des plus grands d’Europe, à commencer par Liverpool et le Bayern Munich. Ces deux clubs ont suivi de près ses moindres faits et gestes, prêts à dégainer lors du mercato estival.

Face à cette concurrence féroce, le Paris SG a tenté le coup en formulant une offre attractive à Barcola. L’objectif était clair : sécuriser un jeune joueur prometteur et couper l’herbe sous le pied de ses rivaux européens. Mais malgré l’appât du gain et l’attrait de la capitale, le Français n’a pas été immédiatement séduit.

Une prolongation qui patine

Le contrat actuel de Barcola court jusqu’en 2028, mais le PSG veut aller plus loin. En coulisses, les dirigeants parisiens ont présenté une nouvelle proposition pour prolonger l’ailier, mêlant revalorisation salariale et garanties sportives. L’intention est évidente : verrouiller l’avenir du joueur et affirmer sa place dans le projet du club.

Pour l’instant, aucune avancée concrète n’a été enregistrée. Selon les informations du Parisien, les discussions restent bloquées et les deux parties devront relancer le dialogue dans les semaines à venir. Une situation qui pourrait devenir critique si d’autres clubs venaient à réactiver leur intérêt. Le suspense reste entier pour le mercato parisien.

