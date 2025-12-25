Mercato OL : Après Endrick, Lyon veut un ancien du Barça

Après avoir frappé un joli coup avec l’arrivée d’Endrick, l’OL continue d’explorer le mercato avec ambition. Le club rhodanien s’intéresse de nouveau à un profil déjà étudié, passé par le FC Barcelone et aujourd’hui en pleine ascension.

Mercato OL : Lyon ne veut pas s’arrêter à Endrick

À l’OL, le mercato ne se résume jamais à un seul nom. L’arrivée d’Endrick, en prêt depuis le Real Madrid, a envoyé un message clair : Lyon veut mêler jeunesse, talent et potentiel de revente. Mais dans les bureaux du Groupama Stadium, les recruteurs savent qu’un projet solide se construit aussi derrière.

Lire aussi : OL : Le message de soutien d’une star brésilienne à Endrick

À voir

OM : Grosse surprise pour Aubameyang avec le Gabon

Ainsi, le club rhodanien souhaite renforcer son secteur défensif, jugé encore trop fragile sur la durée d’une saison. Dans cette optique, un dossier connu refait surface, preuve que l’OL travaille avec mémoire… et patience.

Ramos Mingo, un profil qui intrigue toujours Lyon

Santiago Ramos Mingo n’est pas un inconnu à Lyon. L’été dernier déjà, son nom circulait avant que l’OL ne se tourne vers Ruben Kluivert. Défenseur central gaucher de 24 ans, l’Argentin présente un parcours atypique mais formateur, de Boca Juniors à la réserve du FC Barcelone.

Son passage en Catalogne, sans débouché en équipe première, aurait pu freiner sa progression. Il n’en a rien été. Rebondissant en Belgique puis au Brésil, Ramos Mingo s’est reconstruit loin des projecteurs européens.

Bahia, tremplin vers un retour en Europe

Aujourd’hui pilier de Bahia, cinquième de Serie A brésilienne, Ramos Mingo s’est imposé par sa solidité, sa qualité de relance et son sang-froid. Un défenseur moderne, capable de défendre en avançant, exactement le profil recherché à Lyon.

Estimé à près de 11 millions d’euros, il attire déjà Southampton, le PSV ou Besiktas. Mais Lyon pourrait avoir un coup d’avance. À force de flair et d’anticipation, le club rhodanien espère transformer une ancienne piste en véritable coup de maître.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato : Lyon s’intéresse à une pépite en Belgique

À voir

ASSE : Les voyants sont au vert avant Le Mans !

Mercato : Un gros doute sur la relance d’Endrick à Lyon

Mercato : Endrick arrive à Lyon, Textor s’enflamme