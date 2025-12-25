ASSE : Les voyants sont au vert avant Le Mans !

À l’aube de 2026, l’ASSE avance avec confiance vers un rendez-vous clé dans la course à la montée. Entre retours attendus et adversaire amoindri, les signaux sont favorables, sans crier victoire trop tôt.

ASSE : Des Verts privés, mais renforcés par des retours

La trêve hivernale n’a pas tout réglé pour Eirik Horneland, privé de Mahmoud Jaber et Augustine Boakye, suspendus. Deux absences qui obligeront le technicien norvégien à ajuster ses plans, sans bouleverser l’équilibre collectif.

Car la bonne nouvelle se niche à l’infirmerie : Chico Lamba et Joao Ferreira font leur retour. Deux renforts précieux, synonymes de solidité et d’options supplémentaires, pour une ASSE qui retrouve peu à peu toutes ses armes.

Le Mans décimé avant le choc

En face, Le Mans avance en boitant. Cinq joueurs manqueront à l’appel, dont Amadou Cissé et Jean Vercruysse, tandis que Lucas Calodat ne croisera pas la route de son ancien club. L’absence de Patrick Videira sur le banc, éloigné jusqu’à mi-janvier, pèse aussi lourd. Un handicap certain, face à des Stéphanois plus que jamais décidés à frapper fort dès la reprise.

