Mercato ASSE : Il snobe Saint-Etienne pour la Ligue 1

Courtisé par plusieurs clubs français, dont l’ASSE, et européens, Gessime Yassine pourrait faire faux bond à Saint-Étienne cet hiver. Le jeune ailier marocain semble se diriger vers un autre club de Ligue 1.

Mercato ASSE : Gessime Yassine, la pépite qui fait tourner les têtes

Champion du Monde des moins de 20 ans avec le Maroc et auteur de performances remarquées avec l’USL Dunkerque, Gessime Yassine attire tous les regards. À seulement 20 ans, son talent offensif, sa rapidité et sa capacité à débloquer les matchs en font un joueur très courtisé.

Saint-Étienne a été mentionné parmi ses prétendants, mais la concurrence est féroce. Outre l’ASSE, l’OM, le RC Lens, le TFC et le LOSC suivent de près ce jeune prodige. Même l’Allemagne s’intéresse à lui. Dans ce contexte, l’avenir de Yassine reste incertain, et le club stéphanois pourrait bien devoir tourner la page.

Strasbourg en pole position

Selon But ! Football Club, le RC Strasbourg serait désormais en tête pour accueillir le jeune marocain. « Yassine verrait bien son avenir au RC Strasbourg », précise le média, qui confirme un léger avantage pour le RCSA.

Pour l’AS Saint-Etienne, l’opportunité de convaincre le joueur ne durera pas éternellement. Si les Verts veulent inverser la tendance, il faudra se montrer rapides et convaincants sur le marché hivernal.

