OM : Grosse surprise pour Aubameyang avec le Gabon

Annoncé forfait, Pierre-Emerick Aubameyang a pourtant foulé la pelouse après seulement 30 minutes lors de l’entrée en lice du Gabon à la CAN 2025. Une décision inattendue qui a bousculé les certitudes… et redonné de l’élan aux Panthères.

OM :Un forfait annoncé avec le Gabon… vite oublié

La scène avait de quoi surprendre, même les observateurs les plus avertis. Officiellement touché à la cuisse gauche et déclaré forfait par la Fédération gabonaise, Pierre-Emerick Aubameyang devait regarder Gabon–Cameroun depuis les tribunes, en simple spectateur attentif. Le communiqué était clair, presque définitif. Trop clair, sans doute.

Car dès la 33e minute, alors que le Cameroun avait déjà pris l’avantage, Thierry Mouyouma abat ses cartes. Mario Lemina entre, puis Aubameyang. Le capitaine, 36 ans, se lève, s’échauffe et foule la pelouse. Une décision qui interroge, mais qui révèle aussi un pari assumé du sélectionneur : celui de l’expérience et du leadership, quand la tempête gronde.

L’effet Aubameyang, immédiat et précieux

À peine entré, l’attaquant de l’OM insuffle un souffle nouveau. Sans forcer, sans se cacher. Les courses sont justes, les appels tranchants, le langage corporel rassurant. Malgré une arrivée tardive au Maroc et une préparation écourtée, Aubameyang ne semble ni bridé ni inquiet. Le corps, une fois encore, répond présent.

Le Gabon, jusque-là dominé, relève la tête. Les Panthères pressent plus haut, osent davantage, bousculent une défense camerounaise pourtant solide. Le score ne bouge pas avant la pause, mais l’équilibre, lui, a changé. Et dans une CAN où chaque détail compte, cette entrée surprise pourrait peser lourd.

