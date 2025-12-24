Mercato : Le PSG sort l’artillerie lourde pour un crack !

Le PSG avance ses pions à l’approche du mercato hivernal avec méthode et détermination. Face aux convoitises grandissantes, le club de la capitale a décidé de frapper fort pour sécuriser son avenir.

Mercato PSG : Le Paris SG presse le pas pour éviter un coup dur

Au PSG, l’anticipation est devenue une vertu cardinale. En interne, la situation contractuelle de Fabian Ruiz et Senny Mayulu n’a rien d’anodin. Tous deux liés jusqu’en juin 2027, ils incarnent à la fois le présent et l’avenir d’un projet qui se veut stable, durable et ambitieux.

Car dans le football moderne, l’attentisme se paie cash. À dix-huit mois de la fin de leur bail, le risque d’un départ contraint plane déjà. Les dirigeants parisiens le savent : laisser filer des actifs majeurs serait un luxe coupable, presque une faute professionnelle à ce niveau d’exigence.

Mayulu, la pépite que Paris refuse de lâcher

À seulement 19 ans, Senny Mayulu n’est plus un simple espoir. Son profil, sa maturité précoce et sa marge de progression affolent les observateurs, au point d’attiser des intérêts bien au-delà des frontières hexagonales. Paris, lucide, a choisi d’entrer dans l’arène.

Selon Le Parisien, une nouvelle offre de prolongation se prépare pour le jeune milieu offensif. Une offensive calculée, prévue pour le premier tiers de 2026, afin de convaincre sans brusquer. En clair, séduire avant de contraindre.

Fabian Ruiz, la sérénité comme alliée

Le dossier Fabian Ruiz semble, lui, plus apaisé. L’Espagnol se plaît dans la capitale, et son intégration réussie plaide en faveur d’une issue positive. Paris avance confiant, conscient de l’importance de conserver un joueur à l’équilibre tactique si précieux.

Reste que le mercato n’attend personne. Entre prudence stratégique et urgence maîtrisée, le PSG joue une partition délicate. Mais une chose est sûre : à Paris, l’artillerie est prête, et le message est clair, les cracks, on les garde.

