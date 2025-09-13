PSG : Coup dur confirmé pour Fabian Ruiz ?

Il y a d’incertitude concernant la participation du milieu espagnol, Fabian Ruiz au choc entre le PSG et le RC Lens en Ligue 1. Le joueur ressent des pépins physiques.

PSG vs RC Lens : Fabian Ruiz forfait ?

Fabian Ruiz, milieu espagnol du PSG, reste au centre des préoccupations avant le duel contre le RC Lens en Ligue 1 pour le compte de la 4e journée. Écarté des terrains durant la trêve internationale, non pas par choix tactique mais par prudence médicale, il semble aujourd’hui proche d’un nouveau contretemps.

Le joueur a ressenti une gêne face à Toulouse. Depuis, les signaux venus du Campus PSG n’invitent pas à l’optimisme. Repos forcé, entraînements aménagés, absence probable du groupe pour la quatrième journée de Ligue 1 : tout laisse croire à une gestion de précaution. Paris n’a pas oublié le calendrier qui s’accélère. Après Lens, la Ligue des champions revient. Le staff ne veut pas brûler les étapes avec un élément qui reste précieux dans l’entrejeu. Préserver le joueur quelques jours de plus, c’est sans doute miser sur son retour en pleine forme.

La décision finale ne tombera qu’au dernier moment. Samedi, Luis Enrique ou son adjoint Rafel Pol donnera une indication claire. Forfait confirmé ou simple alerte ? Les supporters attendent la réponse. En attendant, l’incertitude autour de Fabian Ruiz ne perturbe pas la préparation parisienne. Le match contre le RC Lens pourrait se jouer sans lui, mais les Parisiens sont prêts pour glaner els trois points.