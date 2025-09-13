Mercato OL : Michele Kang traque un super crack de 19 ans

La direction de l’OL a dégainé une offre pour une pépite suédoise lors du mercato estival. Le club du jeune crack a refusé l’offre.

Mercato OL : Noah Nartey, l’occasion manquée à Lyon cet été

Un mercato estival sous tension, des finances fragiles, mais une grande ambition pour la nouvelle saison. L’OL, d’abord menacé par une relégation en Ligue 2, a finalement obtenu le feu vert de la DNCG. Michele Kang, nouvelle patronne du club, a dû vendre pour apaiser le gendarme financier. Plusieurs cadres ont quitté le Rhône. Malgré cela, Lyon a réussi à attirer Pavel Sulc, Adam Karabec et Tyler Morton.

Mais derrière ces arrivées, un autre nom circulait. Un crack, un joueur qui aurait pu changer le visage du milieu. Il s’agit de Noah Nartey. À seulement 19 ans, le talent suédois brille déjà avec Brøndby. Percutant, créatif, il séduit. Lyon a tenté un coup fort : une offre de 7 millions d’euros. Trop peu. Le club scandinave n’a pas cédé. Refus net.

Alors, Lyon a raté une pépite. Pourtant, l’histoire n’est peut-être pas terminée. Car Paulo Fonseca aimerait encore renforcer son entrejeu. Et les dirigeants lyonnais surveillent l’évolution du dossier. Une nouvelle tentative pourrait voir le jour lors d’un prochain mercato. Tout dépendra des finances, encore. Nartey reste un rêve.