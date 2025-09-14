Mercato OM : Après Amine Harit, un indésirable prêt à partir

Le mercato continue d’agiter l’OM. Après le départ d’Amine Harit, c’est désormais un autre indésirable, Neal Maupay, qui pourrait faire ses valises.

Mercato OM : Harit, clap de fin à Marseille

Le feuilleton Amine Harit s’est conclu vendredi soir par un prêt avec option d’achat à l’Istanbul Basaksehir. Le milieu offensif marocain, écarté de la liste pour la Ligue des Champions, a scellé son avenir sur Instagram : « Aujourd’hui se termine mon aventure avec l’OM ». Une page se tourne, au soulagement de la direction phocéenne qui cherchait à alléger sa masse salariale.

Harit rejoint donc la longue liste des exilés marseillais de ce mercato. Et dans son sillage, d’autres joueurs en manque de temps de jeu pourraient suivre. L’Olympique de Marseille, encore en chantier, voit déjà un deuxième dossier brûlant s’ouvrir.

Maupay sur le départ, l’OL en embuscade

Neal Maupay, sous contrat jusqu’en 2028, est en pleine réflexion, selon Le10Sport. L’attaquant de 29 ans a refusé plusieurs propositions venues d’Italie, d’Espagne et même de Grèce. Mais l’idée d’un départ en tant que joker à l’OL change la donne : Lyon cherche désespérément un renfort offensif pour épauler Martin Satriano, seul buteur de métier dans l’effectif.

Avec 4 buts et 4 passes décisives la saison passée, Maupay a des arguments. Mais son salaire mensuel de 300 000 € reste un frein. S’il consent à un effort, son arrivée pourrait dépanner un OL en manque de réalisme. Après Amine Harit, l’OM tiendrait donc un deuxième gros départ, synonyme d’air frais dans un vestiaire en surpopulation.