Mercato ASSE : Horneland crache ses vérités à Lucas Stassin

Fortement pressenti sur le départ lors du dernier mercato estival, Lucas Stassin est finalement resté à l’ASSE. En conférence de presse, Eirik Horneland, l’entraîneur stéphanois, s’est prononcé sur la situation de son attaquant de 20 ans.

Mercato : L’ASSE a refusé toutes les offres pour Lucas Stassin

À la recherche d’un attaquant, Al-Hilal a jeté son dévolu sur Lucas Stassin. Le club saoudien a mis les bouchées doubles pour tenter d’arracher le jeune international belge à l’AS Saint-Étienne. Les Saoudiens ont même décidé de mandater des intermédiaires pour essayer de faire avancer les choses.

Mais deux obstacles ont très vite mis fin à cette hypothèse : le prix demandé par l’AS Saint-Étienne et la difficulté des discussions avec l’entourage de Lucas Stassin. Il faut dire que partir en Saudi Pro League ne garantissait pas au joueur de pouvoir convaincre son sélectionneur Rudi Garcia de le retenir dans son groupe pour la Coupe du Monde 2026.

Déjà, en début de mois, le Paris FC avait formulé une offre de plus de 20 millions d’euros, offre déclinée par les Verts. Déterminé à retrouver la Ligue 1 dans un avenir proche, le club ligérien a retenu son meilleur buteur de la saison passée. Et son entraîneur Eirik Horneland souhaite le voir impliquer à fond pour aider l’équipe en Ligue 2.

« Lucas est dans un bon état d’esprit. Son été n’a pas été le plus calme, c’était une situation délicate pour lui. Il a essayé de trouver la meilleure orientation quant à son avenir afin de jouer à un niveau au-dessus, on ne peut pas lui reprocher. C’est normal et logique d’essayer de chercher un meilleur club. Maintenant que le marché est fermé, il est avec nous, il doit se concentrer à fond sur son club : l’ASSE », a déclaré le coach de l’ASSE.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Westerlo contre un chèque de 10 millions d’euros, Lucas Stassin est lié à Saint-Étienne jusqu’en juin 2028. Cette saison, il n’a pas encore ouvert son compteur après trois matches de Ligue 2.