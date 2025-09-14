FC Nantes : Énorme punchline de Lopes après la défaite à Nice

Anthony Lopes
© Photo : Anthony Lopes du FC Nantes
Malgré un match monumental dans les cages du FC Nantes, Anthony Lopes n’a pas pu empêcher le FCN de s’incliner à Nice (1-0). Amer après sa 400e en Ligue 1, le gardien n’a pas mâché ses mots au micro de Ligue 1+.

FC Nantes : Lopes, mur infranchissable… mais impuissant

Sur la pelouse de l’Allianz Riviera, Anthony Lopes a livré une prestation qui aurait mérité un meilleur sort. Tout en multipliant les parades, il a longtemps retardé l’échéance face à des Niçois dominateurs. Mais le réalisme azuréen a fini par faire plier les Canaris, trop timides dans le jeu et incapables d’inquiéter sérieusement la défense adverse.

Pour sa 400e apparition dans l’élite, l’ancien portier lyonnais aurait rêvé d’un autre scénario. Son regard, au coup de sifflet final, en disait long : un mélange de fierté personnelle et de frustration collective.

« Un immense match ? Ouais, mais ça ne sert à rien »

Devant les micros, Lopes n’a pas cherché à enjoliver la réalité. « Un immense match ? Ouais, mais ça ne sert à rien. Au final, on prend zéro point », a-t-il lâché avec une désarmante lucidité. Pas question pour lui de tirer la couverture à lui : « Je mettrai toujours en avant la prestation de l’équipe. Aujourd’hui, on n’a pas fait ce qu’on aurait dû faire. »

Sans détour, le gardien a pointé les manques nantais : « On n’a pas réussi à tenir le ballon comme on l’aurait souhaité. (…) La victoire, ils ne l’ont pas volée. » Une déclaration forte, reflet d’un vestiaire qui devra vite se remobiliser. Pas le temps de ruminer. Dès la semaine prochaine, le FC Nantes affronte Rennes dans un derby déjà crucial.

