Mercato PSG : Accord conclu pour Monga ?

Les dirigeants du PSG foncent sur Jérémy Monga en Angleterre pour le prochain mercato hivernal. Des cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Le PSG cherche de jeunes talents. Des profils à fort potentiel et à faible coût. Depuis plusieurs saisons, le Paris SG évite les folies. Moins de stars au club de la capitale. Les pensionnaires du Parc des Princes ciblent des joueurs très jeunes, accessibles financièrement, mais promis à une forte progression.

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, les recruteurs parisiens dégotent une pépite en Angleterre. Il s’agit de Jérémy Monga. Selon Team Talk, le PSG s’est positionné pour s’attacher ses services cet hiver. L’ailier gauche n’a que 16 ans. Il appartient à Leicester City. L’anglais impressionne tout le monde cette saison. Le natif de Coventry joue déjà avec les professionnels cette saison. Onze apparitions, toutes compétitions confondues, un but inscrit.

Le dossier est un peu compliqué pour le Paris Saint-Germain. Le jeune crack n’est pas chaud pour venir à Paris. Il envisagerait de poursuivre sa carrière en Angleterre. Il pourrait prolonger son contrat avec son club. En dehors de ce point, la concurrence est rude. Le jeune crack attise les convoitises d’autres cadors européens. Le Real Madrid surveille aussi Jérémy Monga. Manchester City aussi. Sur Transfertmarkt, sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros.

