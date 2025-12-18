Mercato PSG : Campos négocie un coup sensationnel pour 2027

Déterminé à poursuivre sa politique de recrutement de jeunes talents prometteurs, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, se serait positionné pour attirer un jeune prodige anglais en 2027.

Mercato : Le PSG sur la trace d’un joyau anglais

Ces dernières années et depuis l’avènement de Luis Campos à la direction sportive, le Paris Saint-Germain ne fait plus beaucoup de folies sur le marché des transferts. Avec le dirigeant portugais et Luis Enrique sur le banc, le PSG mise davantage sur des jeunes à valeur presque insignifiante. Et d’après les informations de Team Talk, le club de la capitale pourrait récidiver dans les mois à venir avec Jérémy Monga.

Ailier gauche de 16 ans, le natif de Coventry appartient actuellement à Leicester City. Promis à un grand avenir, l’international anglais des moins de 19 ans intéresserait aussi le Real Madrid et Manchester City. Auteur de 1 but en 11 apparitions avec les pros des Foxes, Jérémy Monga aurait, pour autant, davantage de chances de prolonger à Leicester ou de rejoindre un autre cador de Premier League pour continuer à se développer dans son pays natal. Ce qui ne pose aucun problème au PSG, prêt à patienter jusqu’en 2027 pour accueillir Jérémy Monga.

« Il devrait théoriquement attendre 2027 pour quitter l’Angleterre », confirme la source britannique. Autrement dit, le PSG n’a quasiment aucune chance de rafler la mise pour récupérer Monga en tant que joueur libre cet été.

En revanche, Luis Campos aurait bien l’intention de faire son maximum pour recruter le joueur de Leicester City d’ici un an et demi. Pour que ce scénario se réalise, il faudrait que le jeune homme prolonge avec son club formateur et qu’il ne signe pas à Manchester City ou chez un autre pensionnaire de Premier League. Affaire à suivre donc…

