ASSE : Ligue 2, l’énorme contraste qui plombe Saint-Etienne

L’ASSE a bouclé la première moitié de la saison sur le podium, mais les statistiques de l’équipe stéphanoise sont inquiétantes pour la suite de la saison.

ASSE : A la fois meilleure attaque et pire défense !

L’ASSE est deuxième de la Ligue 2, provisoirement, à la mi-saison, à 5 points du leader. Au pire des cas, elle finira sur le podium, si la Ligue de Football Professionnel (LFP) rend son verdict sur le match SC Batia-Red Star, interrompu en Corse. La décision sera rendue le 22 décembre. Les statistiques de l’équipe d’Eirik Horneland sont contrastées et cela n’est pas de nature à rassurer les supporters.

Bien que les Stéphanois possèdent la meilleure attaque (35 buts marqués), ils ont la troisième pire défense du championnat. Ils ont concédé 25 buts en 17 journées, soit 1,4 but encaissé en moyenne par match. Les Vers ont surtout laissés filer plusieurs points contre des adversaires supposés plus faibles qu’eux sur le papier.

À voir

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise deux gros coups en Ligue 1

Et le plus souvent à Geoffroy-Guichard où ils bénéficient pourtant du soutien de milliers de supporters. C’était le cas contre l’EA Guingamp (2-3) et le Mans FC (2-3). L’AS Saint-Etienne s’est aussi inclinée lourdement (4-0) au Parc des Sports, devant le FC Annecy, actuel 10e de Ligue 2.

Saint-Etienne devrait être devant Troyes selon xG

Plus écœurant pour le public des Verts, leur équipe a été tenue en échec à Geoffroy-Guichard (2-2) par le SC Bastia. Elle a même été menée à deux reprises par la lanterne rouge du championnat, devant ses milliers de supporters (plus de 21 000).

Selon les expected goals (xG), l’ASSE devrait être premier au classement, devant l’ES Troyes AC. Ces mêmes probabilités indiquent que le club ligérien se classe deuxième au nombre de tirs cadrés par match (5,2) et deuxième au nombre total d’occasions créées (42). Mais à l’arrivée, l’équipe d’Eirk Horneland a 5 points de retard sur l’ESTAC et peut chuter à la 3e place au classement, si la LFP donne match gagné au Red Star, lundi prochain.

Les Verts gâchent trop d’occasions de buts

Dans son analyse sur les prestations et les résultats du club, Peuple-Vert tentent d’expliquer pourquoi l’AS Saint-Etienne possède à la fois la meilleure attaque et l’une des mauvaises défenses du championnat.

« Le tableau des grosses occasions manquées est révélateur. Irvin Cardona en totalise 7, Lucas Stassin et Augustine Boakye 4 chacun. Même Zuriko Davitashvili, pourtant meilleur buteur, figure dans ce classement. Ces situations non converties pèsent lourd, notamment dans des matches où la domination stéphanoise n’a pas débouché sur des victoires », souligne-t-il.

À voir

Mercato PSG : Campos négocie un coup sensationnel pour 2027

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un riche prétendant ne lâche pas Stassin

« Si l’attaque ne transforme pas toujours sa domination, la défense accentue ce déséquilibre », indique le média spécialisé. « Ce double phénomène explique en grande partie l’écart entre production offensive et rendement comptable. L’ASSE marque beaucoup, mais encaisse trop pour sécuriser ses temps forts. Résultat : des scénarios ouverts, des matches équilibrés jusqu’au bout, et des points qui s’envolent », a analysé P-V.

Lire ausi sur l’ASSE :

ASSE : Déjà une absence majeure contre le Mans FC

ASSE : Le secret de Horneland pour transformer Saint-Étienne

À voir

Secousse à l’OM : Medhi Benatia proche de démissionner !

Mercato ASSE : De gros changements dans le staff des Verts