Secousse à l’OM : Medhi Benatia proche de démissionner !

Directeur du football de l’OM, Medhi Benatia réalise un travail remarquable. Le dirigeant marocain a pourtant failli démissionner de son poste.

Révélation choc : Medhi Benatia a menacé de quitter de l’OM

Quelques jours avant la trêve hivernale, les dirigeants de l’Olympique de Marseille multiplient les sorties médiatiques. Le président Pablo Longoria a fait le bilan de la mi-saison en conférence de presse. Tandis que son bras droit Medhi Benatia a accordé une longue interview à La Gazzetta Dello Sport.

L’ancien défenseur du Maroc avait rejoint le navire OM en novembre 2023 avec un statut de consultant externe. Fort de son impact immédiat et son travail remarquable sur le mercato, il a rapidement été promu au rang de directeur du football.

Ce changement de statut fait de lui l’une des principaux architectes de la nouvelle politique de l’OM. Mais Medhi Benatia aurait pu quitter le club phocéen dès les premiers mois de sa prise de fonction. Le dirigeant marocain était profondément marqué par le manque de sérieux règnant dans le vestiaire. Même après des défaites.

Il ne compte pas s’éterniser à l’Olympique de Marseille

Cette attitude de certains joueurs l’avait vexé. Au point où Medhi Benatia à signalé à la direction de l’OM qu’il quitterait le club, à moins qu’un changement de mentalité ne s’opère. C’est le dirigeant marseillais qui a lui-même fait cette révélation. « J’ai dit à Pablo Longoria : je ne resterai pas dans un club comme ça, sinon ça finira mal », a-t-il confié au média italien.

Cette menace de démission n’a pas été exécutée, puisque Medhi Benatia est toujours à son poste. Et l’OM réalise une bonne saison. Mais le dirigeant continue de semer le doute sur son avenir. Il a réitéré à plusieurs reprises qu’il ne ferait pas de vieux os à Marseille. En raison de l’usure liée à cette fonction particulièrement énergivore.

Medhi Benatia semble donc privilégier pour l’instant une mission à court terme à l’OM. L’arrivée de Federico Balzaretti est perçue comme un élément visant à anticiper un jour son départ.

