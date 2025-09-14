Mercato ASSE : Bientôt un renfort inattendu pour Sainté

Alors que le mercato a fermé ses portes, l’ASSE n’a pas dit son dernier mot. Les Verts pourraient s’offrir un renfort… sans débourser un centime.

Mercato ASSE : Un milieu de terrain en manque de souffle

Le constat est implacable : depuis les départs de Bouchouari, Mouton, Fomba et Fall, le milieu stéphanois s’est sérieusement éclairci. Tardieu, Moueffek et Jaber portent à eux seuls l’essentiel de la charge. Dans ce contexte, l’idée d’un retour en grâce d’un joueur mis de côté ne paraît plus si saugrenue.

La direction avait déjà évoqué les noms de Batubinsika, Maçon ou Old, laissés en marge du projet d’Eirik Horneland. Mais c’est bien dans l’entrejeu que la question est la plus brûlante. L’ASSE pourrait bien miser sur une pépite maison, histoire de combler ses manques sans passer par la case mercato.

Paul Eymard, la surprise du chef à Saint-Etienne ?

Âgé de seulement 17 ans, Paul Eymard est l’un des joyaux du centre de formation. Écarté depuis juillet, faute d’accord sur son premier contrat professionnel, l’international U17 français voyait son avenir s’assombrir. Courtisé par Manchester United et l’Inter Milan, le jeune talent restait pourtant ouvert à une prolongation dans le Forez.

Selon But! et Peuple Vert, les discussions ont repris. L’ASSE a revu son offre à la hausse, signe d’une réelle volonté de réintégrer le joueur. Si un “léger écart” subsiste encore entre les deux camps, l’optimisme est de mise. En cas d’accord, Eymard pourrait non seulement relancer sa progression, mais aussi offrir aux Verts un renfort inespéré pour dynamiser leur entrejeu en Ligue 2.