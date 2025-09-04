ASSE Mercato : KSV en difficulté pour N’Guessan et Eymard

L’ASSE a réussi à empêcher le départ de trois joueurs clés, cet été. Néanmoins, elle est en difficulté sur le dossier de deux jeunes pépites très convoitées.

Mercato : L’ASSE tente en vain de prolonger N’Guessan et Eymard

Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Pierre Ekwah ont tenté de quitter l’ASSE pendant le mercato d’été, sous le prétexte qu’ils ne veulent pas jouer en Ligue 2. Ils avaient tous des propositions en Ligue 1 et à l’étranger. Mais la direction du club stéphanois leur a fermé la porte de sortie et est restée ferme sur sa position jusqu’à la fermeture du marché des transferts en France et dans les grands championnats d’Europe.

Lisez aussi : ASSE : Romeyer au centre d’un scandale, KSV prend position

À voir

INFO Mercato : L’arrivée d’Hakim Ziyech à l’OM compromise

Outre ces trois Verts qui ont été individuellement performants la saison dernière, les responsables de Kilmer Sports Ventures rencontrent des difficultés pour conserver Djylian N’Guessan et Paul Eymard. Sous contrat jusqu’en 2027, le premier est très convoité grâce à ses performances avec l’Équipe de France U17 lors de l’Euro 2025. Le jeune avant-centre de l’ASSE avait été auteur de 5 buts et une passe décisive lors des qualifications de la compétition.

Lisez ausi : Mercato ASSE : Trabzonspor, Bouchouari vend la mèche

Il avait ensuite marqué 4 buts pendant la phase finale du tournoi disputé en mai-juin 2025, soit 9 buts inscrit en 8 matchs. Djylian N’Guessan est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le Bayern Munich. La semaine dernière, L’Equipe a révélé l’intérêt de deux clubs, dont l’un a fait une offre de 7,5 M€. Une proposition repoussée par l’ASSE.

À voir

Mercato ASSE : Un jeune talent signe à Saint-Etienne (Off.)

Lisez aussi : ASSE : Un ancien dirigeant au cœur d’un gros scandale !

Paul Eymard a aussi des touches en Ligue 1 et à l’étranger. De ce fait, ses représentants se montrent très exigeants lors des négociations pour la prolongation de son contrat qui expire le 30 juin 2026. Depuis plusieurs semaines, les discussions sont à l’arrêt. A la suite de ce blocage, le milieu de terrain de 17 ans a même été écarté du groupe professionnel.

Horneland espère la signature de Paul Eymard

Eirik Horneland espère cependant conserver la pépite franco-sénégalaise. « Le club est en négociation avec Paul Eymard pour lui offrir une prolongation de contrat. C’est vraiment notre souhait.[…]. J’aimerais vraiment travailler avec lui et j’espère que nous pourrons trouver une solution ensemble’’, a déclaré l’entraîneur des Verts. Tant avec Djylian N’Guessan qu’avec Paul Eymard, l’AS Saint-Etienne doit faire la meilleure proposition pour tenter de les garder.

L’ASSE victime de la réglemnatation sur les 1ers contrats pros

Dans son commentaire sur la situation des deux joyaux stéphanois, le journaliste Sylvain de Peuple-Vert estime que les clubs sont souvent victimes de la réglementation sur les premiers contrats professionnels.

« En France, contrairement à d’autres pays européens, le premier contrat professionnel peut être de trois ans maximum. D’office, tu crées un problème via cette règle-là. En Italie ou en Angleterre, il est possible de signer cinq ans. Avec cette limitation, dès la première saison où le jeune commence à jouer, il ne lui reste déjà plus que deux ans de contrat. Tu entres déjà dans une phase critique », explique-t-il.

À voir

Le transfert de Maghnes Akliouche au PSG déjà programmé ?

Selon le confrère, l’option des premiers contrats d’une durée de cinq ans « limiterait l’exode de certains talents et permettrait aux clubs de mieux planifier leur mercato, tout en sécurisant leurs jeunes joueurs sur le long terme ».