PSG : Luis Enrique prévient avant le Barça

À trois semaines du choc contre le FC Barcelone, Luis Enrique a livré un message clair en conférence de presse ce samedi. Entre blessures, gestion de groupe et ambitions européennes du PSG, l’entraîneur espagnol avance avec prudence, mais sans perdre de vue l’essentiel.

Un PSG diminué mais pas résigné selon Luis Enrique

La trêve internationale n’a pas fait de cadeau au club parisien. Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont sur le flanc pour plusieurs semaines, un coup dur dans la préparation. Pas de panique pourtant : Luis Enrique refuse le catastrophisme. « En ce moment, il faut savoir gérer la récupération des joueurs. Chacun vit une situation différente…», balance-t-il.

« C’est le travail d’un staff de trouver des solutions pour que le groupe soit prêt pour les échéances qui arrivent », poursuit Enrique. Le technicien espagnol joue la carte de l’adaptation. Plutôt que de pleurer ses absents, il insiste sur la richesse de son effectif et la flexibilité tactique. Un discours qui vise autant ses joueurs que ses futurs adversaires.

Barcelone en ligne de mire, mais la santé d’abord

Conscient que le calendrier va s’accélérer, Luis Enrique garde le cap. Le duel contre son ancien club, début octobre, cristallise déjà toutes les attentions. Mais l’entraîneur préfère relativiser : « Nous savons nous adapter en fonction de l’adversaire. À chaque fois qu’un joueur est blessé, on peut être inquiet. Mais c’est le football », indique-t-il.

Avant d’ajouter : « Et je dois rester concentré sur la chose la plus importante, qui est la santé des joueurs ». Sans s’attarder sur les polémiques extra-sportives, Luis Enrique trace sa ligne : sérénité, pragmatisme et confiance. Le Barça est prévenu : Paris avance, même amoindri, avec un état d’esprit résolument combatif.