PSG : Luis Enrique confirme la grosse surprise après Lens

Le PSG prépare un gigantesque évènement au Parc des Princes en marge de la rencontre face au RC Lens comptant pour la quatrième journée de Ligue 1. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, a confirmé la nouvelle.

Après vingt de bons et loyaux services, Presnel Kimpembe a quitté les rangs du PSG pour s’engager en faveur de Qatar SC. Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain a officialisé le départ du défenseur central de 30 ans, dont les deux dernières saisons ont été gâchées par une blessure au tendon d’Achille contractée en février 2023 contre l’Olympique de Marseille.

Une vilaine blessure qui n’a plus jamais lâché Kimpembe. Pas dans les plans de Luis Enrique, le Champion du Monde 2018 a donc rejoint le championnat qatari pour essayer de se relancer. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du PSG a avoué qu’il regrette la façon dont l’aventure se termine entre Presnel Kimpembe et son club formateur.

« Moi aussi j’adore « Presko », mais c’est la vie. C’est difficile, il a été blessé ces deux dernières années, presque trois. C’est dommage, car c’est un joueur de très haut niveau. Je n’ai pu lui donner le temps de jeu dont il avait besoin. Mais c’est un joueur très important non seulement pour les supporters, mais pour le club, pour ses coéquipiers, pour moi », a déclaré le coach espagnol.

Avant de confirmer le bel hommage que le club de la capitale lui prépare en marge de la réception du RC Lens, dimanche après-midi. « Demain ce sera un jour important pour lui dire au revoir. Je lui souhaite le meilleur, car il le mérite », a ajouté Luis Enrique.