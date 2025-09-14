OM : Un « top player » débarque, le vestiaire valide !

L’OM a frappé un grand coup dans les ultimes heures du mercato. Avec Benjamin Pavard en renfort, prêté par l’Inter Milan, le club phocéen s’offre un leader qui a déjà conquis le vestiaire.

OM : Pavard séduit dès sa première au Vélodrome

À peine arrivé, déjà adopté. Vendredi, face à Lorient (4-0), Benjamin Pavard a enfilé la tunique olympienne comme s’il l’avait toujours portée. Buteur pour sa première, l’international français a impressionné par son assurance et sa justesse. Dans une ambiance incandescente, le Vélodrome a salué son entrée fracassante, mais c’est surtout le vestiaire marseillais qui a validé son recrutement.

« C’est un joueur de qualité, bien sûr. Vous le voyez dans tout ce qu’il fait. Il est calme dans les situations où d’autres peuvent être stressés. Il parle directement avec tout le monde. Sur le terrain, il guide tout le monde. Vous voyez tout de suite que c’est un top player », s’est enflammé Jeffrey de Lange.

Une dynamique collective renforcée

Plus qu’un simple renfort, Pavard incarne une dynamique nouvelle. Marseille, qui a recruté quatre joueurs en toute fin de mercato, se dote d’une profondeur essentielle pour enchaîner les rendez-vous. L’état d’esprit est clair : unité, ambition et soif de victoires. De Lange insiste sur ce virage collectif.

« Les nouveaux joueurs sont de qualité. J’ai confiance en eux et j’ai eu une très bonne sensation ». Et de rappeler l’exigence du calendrier : « Il y a beaucoup de matchs, donc nous avons besoin de tout le monde. C’est une opportunité pour moi aussi. Si le coach me fait jouer, je suis prêt ». Marseille a trouvé son patron. Et, visiblement, le vestiaire en redemande déjà.