Mercato OM : Le gros sacrifice de Pavard pour Marseille !

L’OM peut se réjouir d’avoir recruté un guerrier. Benjamin Pavard a choisi le cœur plutôt que le portefeuille. Le champion du monde 2018 a refusé les millions saoudiens pour s’engager avec le club de Marseille, prêté par l’Inter Milan avec option d’achat.

Mercato OM : Pavard, un choix du cœur

Dans les ultimes heures du mercato, l’Olympique de Marseille a frappé un grand coup en obtenant le prêt avec option d’achat de Benjamin Pavard. Une recrue XXL pour une défense marseillaise en quête de solidité et d’expérience. Champion du monde 2018, Pavard n’a pas hésité longtemps au moment de dire oui au Vélodrome.

Lire aussi : Révélation choc à l’OM : Benjamin Pavard balance tout !

En conférence de presse, l’ancien munichois a confié son excitation : « Quand j’ai su l’intérêt de l’OM, c’était clair et net dans ma tête, rejoindre le Vélodrome et jouer la Ligue des champions avec Marseille. Ce sont des émotions à vivre. » Un discours qui a déjà séduit les supporters phocéens, impatients de le voir fouler la pelouse sous ses nouvelles couleurs.

L’Arabie Saoudite recalée pour Marseille

Le feuilleton Pavard aurait pourtant pu connaître une autre issue. Courtisé par l’Arabie Saoudite, le défenseur a poliment mais fermement décliné l’offre. Ashot Mnatzakanian, conseiller sportif, a confirmé cette volonté : « Avec mon partenaire, on avait essayé d’approcher l’entourage pour l’Arabie Saoudite. Et ça a été un non catégorique. »

À voir

INFO: Le PSG prépare un évènement grandiose avant le RC Lens

Lire aussi : Mercato OM : Pavard, un retournement fou de dernière minute

Un refus guidé par la lucidité et l’ambition. L’ancien du Bayern veut rester compétitif pour l’équipe de France et retrouver du temps de jeu dans un projet solide. Comme le souligne Mnatzakanian, « Benatia a réussi à le recruter, chapeau à lui. » Marseille peut savourer : son mercato s’est conclu par un coup de maître.