OM : De Zerbi fomente un coup fumant contre le Real Madrid !

Large vainqueur de Lorient ce samedi en Ligue 1, l’OM a bien préparé son duel contre le Real Madrid pour la première journée de Ligue des Champions le mardi soir. Roberto De Zerbi pourrait faire un choix fort lors de cette rencontre.

OM : Vers la titularisation de Kondogbia contre le Real Madrid ?

Poussé vers la sortie lors de l’été 2024, Geoffrey Kondogbia a su convaincre Roberto De Zerbi durant la saison dernière. Précieux dans la rotation, le milieu de terrain de 32 ans a livré d’excellentes prestations à chaque apparition. Polyvalent, l’international centrafricain a réussi à prouver que son expérience pouvait être un plus pour l’OM pour ce nouvel exercice.

Titularisé dans l’entrejeu vendredi soir face à Lorient au Vélodrome (4-0), Geoffrey Kondogbia (32 ans) a prouvé qu’il pouvait encore rendre de précieux services à l’Olympique de Marseille cette saison. Si bien que le journal L’Équipe rapporte ce dimanche matin qu’il n’est pas improbable que Roberto De Zerbi décide de l’aligner d’entrée mardi soir contre le Real Madrid à Santiago Bernabeu, à l’occasion de la première journée de la Ligue des Champions.

Le quotidien sportif explique que Kondogbia dispose d’un gros crédit auprès du staff marseillais, qui apprécie son expérience et son profil athlétique. Alors que la paire Pierre-Emile Hojbjerg – Angel Gomes semblait indéboulonnable dans l’entrejeu, Geoffrey Kondogbia pourrait bien redistribuer les cartes contre Kylian Mbappé et l’équipe de Xabi Alonso.