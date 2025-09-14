Mercato : Pep Guardiola dit pourquoi il a recruté Donnarumma

Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, a profité de la présentation officielle de Gianluigi Donnarumma pour dire ce qu’il attend de l’ancien gardien de but du PSG. Un nouveau challenge s’ouvre pour le portier de 26 ans.

Pep Guardiola ne veut pas transformé Donnarumma en un Ederson bis

Pep Guardiola se réjouit de la signature de Gianluigi Donnarumma à Manchester City cet été. L’entraîneur du club anglais est impressionné et a une grande mission pour l’ancien portier du Paris Saint-Germain. Après le départ du Brésilien Ederson, les Citizens cherchaient un gardien capable de lui succéder à l’Etihad Stadium et ont investi 35 millions d’euros pour recruter l’international italien de 26 ans. Et Guardiola est déjà fan de son nouveau protégé de 1,96m.

« Il est si grand et si imposant. Tous les gardiens veulent sauver les ballons et donner confiance à l’équipe et à sa personnalité. Il a une grande présence sur les grandes scènes », a confié l’entraîneur Guardiola en conférence de presse. Poursuivant, l’ancien coach du Barça a avoué qu’il n’attend pas à ce que Donnarumma copie son prédécesseur Ederson.

« Le marché nous a donné l’opportunité de prendre Gigio. Il a 26 ans, une expérience incroyable avec de grands clubs, l’équipe nationale. Nous n’avons pas choisi Gigio pour faire ce qu’Ederson a fait. Gigio a d’autres qualités, ce sera une bonne chose », a ajouté Pep Guardiola.