Real Madrid : Mbappé lance un gros avertissement à l’OM

Avant de croiser l’OM mardi en Ligue des champions, Kylian Mbappé a envoyé un message clair : il est affûté, décisif et inarrêtable. Auteur d’un but et d’une passe décisive contre la Real Sociedad, l’attaquant français arrive lancé.

Real Madrid : Mbappé, le poison permanent de la Liga

On ne l’arrête plus. Quatre journées de Liga, quatre buts, et désormais une passe décisive qui rappelle que Mbappé ne se contente pas de marquer, il fait aussi briller ses coéquipiers. Samedi, sur la pelouse basque, il a frappé fort dès la 13e minute, combinant puissance, vitesse et sang-froid pour ouvrir le score. Avant la pause, il a illuminé la rencontre d’un geste de classe : une percée côté gauche suivie d’un service millimétré pour Arda Güler.

Réduit à dix après l’expulsion de Huijsen, le Real Madrid s’est appuyé sur lui comme une bouée de sauvetage. Mbappé a harcelé la défense, provoqué des fautes et fait trembler le stade. Même son carton jaune pour une sortie tardive du terrain n’a pas gâché sa prestation majuscule. L’OM est prévenu : la machine est bien huilée.

L’OM face au défi majeur à madrid

Victorieux de Lorient (4-0) en Ligue 1, l’OM a de quoi se présenter sans complexe. Mais mardi, c’est un autre monde qui s’ouvre : celui des soirées européennes au Santiago Bernabéu. La défense marseillaise, fraîchement remodelée par Roberto De Zerbi et emmenée par Benjamin Pavard, devra contenir un Mbappé en feu, flanqué de Vinicius et Güler.

La tâche s’annonce colossale. Majorque est la seule équipe à avoir réussi à neutraliser le Français cette saison. Autant dire que l’exploit serait retentissant. À défaut, l’OM devra espérer que son attaque sache répondre coup pour coup, car le Real Madrid, lui, ne fera pas de cadeau.