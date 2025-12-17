Mercato OM : Un jackpot à 114 M€ s’offre à Marseille !

À l’OM, le mercato ne se vit jamais dans le silence. Autour de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille entrevoit déjà une plus-value XXL, capable de bouleverser ses perspectives sportives et économiques.

Mercato OM : Greenwood, l’atout maître du projet marseillais

Arrivé dans un contexte aussi scruté que passionnel, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme l’un des symboles forts du renouveau olympien. À 24 ans, l’ailier anglais incarne ce mélange de talent brut et de promesse financière qui fait rêver les directions sportives modernes. À l’OM, on observe sa progression avec un sourire calculé.

Car si un départ dès janvier paraît exclu, la trajectoire du joueur alimente déjà toutes les projections. En interne, le club serait convaincu que Greenwood peut atteindre une valeur marchande proche de 114 M€, un chiffre vertigineux qui ferait entrer Marseille dans une autre dimension sur le marché des transferts.

Benatia ferme la porte… pour mieux préparer l’avenir

Invité de l’After Foot sur RMC, Medhi Benatia a tenu à calmer les ardeurs hivernales. Le directeur du football marseillais s’est montré catégorique : « Greenwood va rester à l’OM c’est sûr ? Bien sûr ». Une déclaration nette, presque protectrice, à l’image de la stratégie actuelle du club. Le Marocain a toutefois glissé un détail important : « Des offres intéressantes ont déjà été reçues, mais tant qu’il est content ici, on est content de lui », a-t-il indiqué.

Dans l’ombre, Manchester United suit le dossier avec une attention toute particulière. Lors du transfert, les Red Devils ont négocié 50 % sur la plus-value d’une future revente. Un accord malin, qui pourrait rapporter gros. Selon TEAMtalk, même s’il ne s’agit pas de la moitié du montant total, la somme récupérée serait conséquente si Greenwood atteignait les 114 M€ espérés.

