Coupe du monde : L’ Equipe de France séduit une légende du Brésil

Publié par ALEXIS le 05 décembre 2022 à 18:07

Qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, l’ Equipe de France séduit Juninho, plus que la sélection du Brésil, à ce stade du Mondial.

L’ Equipe de France a éliminé la Pologne en 8es de finale de la Coupe du monde 2022 avec panache, grâce à un but d’Olivier Giroud et un doublé de Kylan Mbappé (3-1). Les Bleus poursuivent donc l’aventure au Qatar. Ils affrontent l’Angleterre, samedi à 20h, en quarts de finale. Un match qui aurait pu être l’affiche de la finale, car il oppose le champion du monde 2018 et le finaliste de l’Euro 2020. Avant cette confrontation entre l’Equipe de France et les Three Lions, tombeurs du Sénégal en 8es de finale, Juninho s’est prononcé sur la prestation de l’équipe de Didier Deschamps face aux Polonais. Il estime que les Tricolores ont été impressionnants contre les "Aigle Blanc", mieux que le Brésil en phase de poules.

« Je pense que cette performance de l’ Equipe de France, à part le match Espagne-Costa Rica (7-0) où ce n’était pas le même adversaire, on n’a pas vu une grande équipe (réussir) une performance comme ça, même pas le Brésil. Bien sûr que la Pologne a eu un moment fort, mais pas plus que trois-quatre minutes », a analysé le Brésilien pour RMC Sport, dont il est le consultant.

Le Brésil peut-il réussir un match référence comme l' Equipe de France face à la Pologne ?

Pour rappel, l’ Equipe de France a fini en tête du groupe D. Hugo Lloris et ses coéquipiers ont enregistré deux victoires face à l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1), mais se sont inclinés contre la Tunisie, sans conséquence. À ce stade de la compétition, les Bleus ont marqué 9 buts et en ont concédé 3. Le Brésil a fait le même parcours en phase de groupes. Déjà qualifiés, grâce à leurs succès sur la Serbie (2-0) et la Suisse (1-0), Neymar et autres Auriverde ont été battus par le Cameroun, lors du 3e et dernier match de poule (1-0). Les Brésiliens affrontent la vaillante équipe de la Corée du Sud, ce lundi à 20h, en 8es de finale. À l’image de l’ Equipe de France, qui a livré un match référence face à la Pologne selon Juninho, le Brésil doit sortir le grand jeu pour espérer passer. Surtout après le faux pas contre les Lions Indomptables.