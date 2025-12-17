Mercato ASSE : Gros bouleversements attendus dès janvier

L’ASSE aborde le mercato d’’hiver avec une certitude : l’immobilisme serait une faute professionnelle. Entre ambitions de montée et jeu trop fragile, le marché de janvier s’annonce comme un tournant décisif dans le Forez.

ASSE : Une montée en ligne de mire, mais des signaux inquiétants

À l’heure de faire les comptes, l’ASSE reste dans la course à la montée. Le classement, flatteur en apparence, masque pourtant une réalité plus rugueuse : le contenu des matchs inquiète, et les Verts avancent trop souvent en apnée. Sauvée par des fulgurances individuelles, l’équipe peine à installer une dynamique collective crédible. Le nul concédé à domicile face à Bastia (2-2), lanterne rouge, a agi comme un révélateur.

Dans un championnat où la régularité fait loi, ces faux pas pèsent lourd. À Saint-Étienne, personne ne veut revivre un printemps sous tension inutile. Eirik Horneland n’est pas encore sur la sellette, mais l’heure n’est plus à l’état de grâce. La direction observe, jauge, analyse. Changer d’entraîneur serait un aveu d’échec que Kilmer Sports Ventures n’entend pas assumer si vite. Le salut doit venir du mercato. En clair : donner des armes supplémentaires à Horneland, sans allumer l’incendie.

Mercato ASSE : Une sentinelle pour rééquilibrer Saint-Etienne

La priorité est claire : recruter un vrai milieu défensif. Depuis l’échec du dossier Pierre Ekwah, le manque est criant. L’ASSE cherche une sentinelle capable de sécuriser l’entrejeu, d’imposer un impact physique et d’assurer la première relance. Le profil idéal ? Un joueur rompu aux exigences de la Ligue 1, opérationnel immédiatement et capable d’accompagner le club à l’étage supérieur. Les moyens financiers sont là, reste à convaincre.

Les dirigeants ciblent aussi un latéral gauche, Lassana Traoré n’ayant jamais vraiment pu concurrencer Ebenezer Annan. Un défenseur central gaucher est également attendu pour soulager Mickaël Nadé, trop seul dans la durée. Enfin, un milieu plus créatif n’est pas exclu. La cellule de recrutement reste à l’affût d’un “coup”, capable d’apporter imagination et liant dans les trente derniers mètres.

Départs stratégiques et dossiers brûlants

Dans le sens des sorties, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika doivent trouver un point de chute. Des prêts sont aussi envisagés pour offrir du temps de jeu aux éléments en manque de rythme. Le cas Pierre Ekwah reste ouvert, tout comme ceux de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, très courtisés. À Saint-Étienne, on écoute… mais à un prix dissuasif.

L’AS Saint-Etienne n’a plus le droit à l’erreur. Déséquilibres à corriger, ambition à assumer, montée à aller chercher : ce mercato d’hiver sera un examen de passage. À Geoffroy-Guichard, janvier ne pardonne jamais les demi-mesures.

