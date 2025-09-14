Stade Rennais – OL: Les compos, les choix de Beye et Fonseca

Afficher l’index Masquer l’index
En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le Stade Rennais (11e) reçoit l’OL (2e). Découvrez les groupes et les compositions que les deux entraîneurs Habib Beye et Paulo Fonseca pourraient aligner au coup d’envoi au Roazhon Park.
Grande première pour Breel Embolo
À la tête d’une équipe correspondant au profil qu’il a souhaité, Habib Beye doit désormais répondre au défi des hautes ambitions du Stade Rennais. Le match de ce soir contre l’Olympique Lyonnais, invaincu depuis le début de la saison, est donc un rendez-vous important pour l’entraîneur rennais. Pour cette affiche face aux Gones, Habib Beye a convoqué un groupe de vingt-et-un joueurs. Dernière recrue estivale, l’attaquant Breel Embolo fête sa première apparition dans le groupe des Rouge et Noir.
Le groupe du Stade Rennais
Gardiens : Gallon, Samba, Silistrie
Défenseurs : Frankowski, Hateboer, Rouault, Jacquet, Aït Boudlal, Brassier, Seidu, Merlin, NagidaÀ voirMercato : Pep Guardiola dit pourquoi il a recruté Donnarumma
Milieux : Kamara, Cissé, Rongier, Fofana, Blas
Attaquants : Embolo, Lepaul, Meïté, Al-Tamari.
De son côté, Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’OL, a également retenu un groupe de vingt-et-un joueurs. Rachid Ghezzal, qui a fait son retour entre Rhône et Saône il y a quelques jours, et Martin Satriano, débarqué en toute fin de mercato estival à Lyon, sont bien là pour en découdre avec le SRFC. Alejandro Gomes Rodriguez a, lui, été laissé à la disposition de la réserve rhodanienne. Orel Mangala et Ernest Nuamah sont toujours indisponibles.
Le groupe de l’OL
Gardiens : Descamps, Diarra, GreifÀ voirOM : De Zerbi fomente un coup fumant contre le Real Madrid !
Défenseurs : Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico
Milieux : De Carvalho, Merah, Morton, Sulc, Tessmann, Tolisso
Attaquants : Fofana, Ghezzal, Karabec, Molebe, Moreira, Satriano.À voirPSG – RC Lens : Grosse surprise dans le groupe d’Enrique !
Pour les compositions, Habib Beye pourrait lancer d’entrer Breel Embolo sur le front de l’attaque aux côtés d’Esteban Lepaul, tandis que Paul Fonseca devrait, lui, continuer avec son onze qui cartonne en ce début de saison.
La compo probable du Stade Rennais
Gardien : Samba
Défenseurs : Frankowski, Rouault, Jacquet, Brassier, Merlin
Milieux : Rongier, Fofana, BlasÀ voirINFO OM : De Zerbi pousse un ouf de soulagement avant Madrid
Attaquants : Embolo, Lepaul.
L’équipe possible de l’OL
Gardien : Descamps
Défenseurs : Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner
Milieux : Tessman, Morton, TolissoÀ voirGrosse confirmation: Le PSG a tenté de signer Olivier Giroud
Attaquants : Karabec, Merah, Fofana.