Stade Rennais – OL: Les compos, les choix de Beye et Fonseca

En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le Stade Rennais (11e) reçoit l’OL (2e). Découvrez les groupes et les compositions que les deux entraîneurs Habib Beye et Paulo Fonseca pourraient aligner au coup d’envoi au Roazhon Park.

Grande première pour Breel Embolo

À la tête d’une équipe correspondant au profil qu’il a souhaité, Habib Beye doit désormais répondre au défi des hautes ambitions du Stade Rennais. Le match de ce soir contre l’Olympique Lyonnais, invaincu depuis le début de la saison, est donc un rendez-vous important pour l’entraîneur rennais. Pour cette affiche face aux Gones, Habib Beye a convoqué un groupe de vingt-et-un joueurs. Dernière recrue estivale, l’attaquant Breel Embolo fête sa première apparition dans le groupe des Rouge et Noir.

Le groupe du Stade Rennais

Gardiens : Gallon, Samba, Silistrie

Défenseurs : Frankowski, Hateboer, Rouault, Jacquet, Aït Boudlal, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida

Milieux : Kamara, Cissé, Rongier, Fofana, Blas

Attaquants : Embolo, Lepaul, Meïté, Al-Tamari.

De son côté, Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’OL, a également retenu un groupe de vingt-et-un joueurs. Rachid Ghezzal, qui a fait son retour entre Rhône et Saône il y a quelques jours, et Martin Satriano, débarqué en toute fin de mercato estival à Lyon, sont bien là pour en découdre avec le SRFC. Alejandro Gomes Rodriguez a, lui, été laissé à la disposition de la réserve rhodanienne. Orel Mangala et Ernest Nuamah sont toujours indisponibles.

Le groupe de l’OL

Gardiens : Descamps, Diarra, Greif

Défenseurs : Abner, Kluivert, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico

Milieux : De Carvalho, Merah, Morton, Sulc, Tessmann, Tolisso

Attaquants : Fofana, Ghezzal, Karabec, Molebe, Moreira, Satriano.

Pour les compositions, Habib Beye pourrait lancer d’entrer Breel Embolo sur le front de l’attaque aux côtés d’Esteban Lepaul, tandis que Paul Fonseca devrait, lui, continuer avec son onze qui cartonne en ce début de saison.

La compo probable du Stade Rennais

Gardien : Samba

Défenseurs : Frankowski, Rouault, Jacquet, Brassier, Merlin

Milieux : Rongier, Fofana, Blas

Attaquants : Embolo, Lepaul.

L’équipe possible de l’OL

Gardien : Descamps

Défenseurs : Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner

Milieux : Tessman, Morton, Tolisso

Attaquants : Karabec, Merah, Fofana.