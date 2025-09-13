ASSE : Horneland tente un ultime coup contre Clermont

Pour le choc de ce samedi entre Clermont et l’ASSE, Eirik Horneland a dû faire des changements de dernière minute. Son groupe ayant été impacté par plusieurs absences notables.

ASSE : Plusieurs absents dans le groupe d’Eirik Horneland face à Clermont

L’AS Saint-Etienne n’a pas le droit à l’erreur ce samedi soir. Il faudra s’imposer sur la pelouse de Clermont en vue de conserver la première place de Ligue 2. Eirik Horneland enregistre même le retour de deux joueurs. Igor Miladinovic et Ben Old font partie des 18 joueurs retenues pour ce déplacement. Toutefois, l’entraîneur de l’ASSE doit composer avec plusieurs absences.

👥 Les 18 Verts convoqués pour #CF63ASSE, ce samedi (20h) !



Ebenezer Annan, Dennis Apiah, Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan sont indisponibles pour cause de blessures. Les défenseurs Yvann Maçon et Dylan Batubinsika ont récemment réintégrés l’intégrés. Mais ils n’ont pas été convoqués par Eirik Horneland. Ce qui surprend de nombreux supporters. Jules Mouton est également absent. Le forfait de dernière minute de Zuriko Davitashvili a aussi contraint le choc stéphanois à revoir ses plans.

Un changement au milieu de terrain

Eirik Horneland a fait des choix clairs pour ce duel de la 5e journée. C’est le gardien Gautier Larsonneur qui portera le brassard de capitaine. La défense devrait être la même que celle face à Grenoble (1-0). Maxime Bernauer, Mickaël Nadé, Chico Lamba et Joao Ferreira composeront le secteur défensif.

Au milieu, le jeune Luan Gadegbeku remplacera à priori Aïmen Moueffek. Il sera épaulé par Florian Tardieu et Mahmoud Jaber, qui sont opérationnels. Le trio offensif, lui, devrait être animé par Stassin, Boakye et Cardona. Ils seront chargé de transpercer la défense de Clermont.

La composition probable de l’ASSE

Gardien : Larsonneur

Défenseurs : Bernauer, Nadé, Lamba, Ferreira

Milieux : Gadegbeku, Tardieu, Jaber

Attaquants : Stassin, Boakye et Cardona