PSG : Nouvelle catastrophe pour le Paris SG avant l’Atalanta

Le PSG s’est imposé face au RC Lens (2-0) grâce à un doublé de Bradley Barcola, mais la victoire a eu un goût amer. À trois jours de la Ligue des champions contre l’Atalanta, Luis Enrique voit son effectif décimé par une série de blessures inquiétantes.

PSG – RC Lens : Kvaratskhelia touché dès l’entame

Le Parc des Princes a retenu son souffle après un choc violent entre Edouard et Khvicha Kvaratskhelia. Resté au sol, le Géorgien a tenté de poursuivre avant de céder, en boitant, sous les applaudissements du public. Un départ prématuré qui a lancé une soirée cauchemardesque pour le PSG.

Déjà privé de Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Luis Enrique n’avait pas besoin de ce coup du sort. L’ancien Napolitain, recrue phare de l’hiver dernier, devait incarner l’inspiration offensive du PSG. Son absence, même provisoire, fragilise sérieusement les plans parisiens.

Kang-in Lee et Beraldo, la double tuile

La deuxième mi-temps a viré au désastre. Kang-in Lee, victime d’un souci musculaire, a quitté la pelouse abattu, sans cacher son agacement. Une perte de plus au milieu de terrain, secteur déjà limité en rotations. Mais le pire est venu quelques minutes plus tard : Lucas Beraldo s’est effondré après un duel aérien.

Cheville tordue, douleurs vives, sortie sur civière. Le visage enfoui dans ses mains, le Brésilien laissait craindre une blessure sérieuse. “Le plus grave, c’est Beraldo”, a confié Lucas Hernandez, lucide après le match. Paris a gagné, oui. Mais à quel prix ?

Avec une infirmerie qui se remplit à vitesse grand V, Luis Enrique doit composer un onze compétitif pour la réception de l’Atalanta mercredi. Derrière, se profile déjà un Clasico brûlant au Vélodrome. Pour le PSG, la victoire face à Lens ressemble moins à une préparation idéale qu’à une alerte rouge.