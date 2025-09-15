Real Madrid – OM : Balerdi en grand danger avant le choc

La pression s’annonce maximale pour Leonardo Balerdi, à la veille d’un déplacement périlleux au Santiago-Bernabeu. L’OM avance avec ses doutes avant de défier le Real Madrid.

OM : Balerdi sous le feu des critiques à Marseille

Depuis son retour de sélection, le défenseur argentin marche sur des œufs. Touché au pied et ménagé vendredi, il n’a pas rassuré un staff déjà inquiet de ses prestations jugées irrégulières. Ses approximations défensives, parfois criantes, deviennent une inquiétude majeure avant d’affronter l’armada offensive du Real Madrid. À ce niveau, la moindre erreur se paie comptant.

La concurrence est rude : Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Facundo Medina apparaissent comme des choix plus sûrs et solides pour affronter Vinícius et compagnie. Balerdi, lui, devra prouver qu’il peut se hisser au niveau exigé par une soirée de Ligue des champions. Autant dire que son avenir immédiat s’écrit en pointillés.

Un OM diminué avant le Real Madrid

Touché contre le FC Lorient, Amine Gouiri est annoncé dans le groupe pour le déplacement à Madrid. Mais difficile de savoir si l’Algérien sera aligné d’entrée face au Real Madrid. Ce qui oblige Roberto De Zerbi à revoir son plan de bataille. Aubameyang devrait logiquement être titularisé, mais c’est bien derrière que le chantier est colossal.

La sérénité défensive conditionnera les espoirs marseillais. Dans ce contexte tendu, les Phocéens pourront compter sur la ferveur de plus de 4000 supporters attendus dans le parcage madrilène. Une vague bleue et blanche pour pousser, malgré les vents contraires, vers un exploit qui relève presque de l’impossible.