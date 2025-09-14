INFO OM : De Zerbi pousse un ouf de soulagement avant Madrid

À trois jours d’un déplacement périlleux au Stade Santiago Bernabeu pour affronter le Real Madrid en Ligue des Champions, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, est désormais fixé sur l’un de ses attaquants.

OM : Plus de peur que de mal pour Amine Gouiri

Titulaire vendredi soir contre le FC Lorient au Vélodrome, Amine Gouiri a dû céder sa place juste avant la mi-temps à Matthew O’Riley. Victime d’un choc sur une intervention du défenseur lorientais Bamo Meïté, l’attaquant de 25 ans est resté au sol avant de sortir du terrain sous les yeux d’un staff médical marseillais inquiet. Finalement, il y a plus de peur que de mal pour l’international algérien, qui a passé des examens plutôt rassurants.

En effet, selon les informations de RMC Sport, Amine Gouiri souffre légère luxation de l’épaule. Toutefois, sa présence dans le groupe de l’OM pour le déplacement à Madrid reste encore incertaine. Même si le cas de l’ancien joueur du Stade Rennais n’inquiète pas, l’Olympique de Marseille ne veut pas prendre de risque et Roberto De Zerbi devrait donc se passer de Gouiri pour aligner Pierre-Emerick Aubameyang, remplaçant face au FC Lorient vendredi.

Fort d’une grande expérience des soirées européennes, l’ancien buteur d’Arsenal et du Barça va donc porter l’attaque de l’OM face à la bande à Kylian Mbappé. Concernant Amine Gouiri, il passera de nouveaux tests en début de semaine pour suivre l’évolution de ce pépin physique, mais Roberto De Zerbi ne prendra pas le risque d’aggraver cette blessure en cas de doutes du staff médical.