Stade Rennais – OL : Les Gones crient au vol !

Dimanche face au Stade Rennais, l’OL pensait tenir son match référence. Mais la soirée a viré au cauchemar : une expulsion contestée, un arbitrage qui fait jaser et une défaite (3-1) qui laisse des traces dans les esprits lyonnais.

Stade Rennais – OL : Lyon en contrôle, avant la tempête

Tout avait bien commencé pour les Gones. Supérieurs dans l’intensité et dans le jeu, ils avaient logiquement ouvert le score grâce à Corentin Tolisso. « On a pas mal maîtrisé le match mais on ne l’a pas tué, c’est le regret qu’on doit avoir », reconnaissait Jorge Maciel, l’entraîneur adjoint, en évoquant les occasions gâchées par Khalis Merah ou Adam Karabec. À ce moment-là, rien ne laissait présager l’orage à venir.

Pourtant, les Lyonnais estiment qu’ils auraient dû jouer en supériorité numérique dès la 17e minute. Une semelle d’Anthony Rouault sur Merah n’a pas été sanctionnée. « À la 17e minute, il y a un carton rouge clair et net pour tout le monde », pestait Maciel, amer devant une Var restée muette.

L’expulsion qui fait tout basculer

Le tournant est arrivé à un quart d’heure du terme. Tyler Morton, coupable d’un croche-pied mal maîtrisé sur Kader Meïté, a reçu un rouge direct. « Le match bascule avec l’expulsion », avouait Maciel, tout en regrettant un « deux poids, deux mesures ».

Rouault, épargné en première période, a égalisé sur corner, avant que Meïté ne crucifie Lyon avec un doublé dans le temps additionnel. « On a l’impression qu’ils nous ont volé quelque chose », lâchait Maciel, entre frustration et révolte.