Mercato PSG : Campos traque un super crack à 100 M€ !

La direction du PSG, flaire un joli coup en Allemagne en vue du prochain mercato estival. Le prix du joueur est connu.

Mercato PSG : Olise fixé à 100 M€

Michael Olise brille. Trois matchs, trois buts en Bundesliga cette saison. Titulaire indiscutable au Bayern Munich, l’attaquant attire déjà les regards. Cet été, Liverpool et le PSG avaient tenté une approche. Mais les Bavarois n’ont pas cédé aux offres. Tout pourrait toutefois changer lors du prochain mercato hivernal. Face aux convoitises, Munich a réagi. Pour couper court aux rumeurs, la direction a fixé un prix pour sa pépite, selon les informations de Football Insider.

Lire aussi : PSG : Le verdict tombe pour Lucas Beraldo

L’international français, dix sélections, est estimé à 100 millions de livres. Un montant colossal. Son contrat court jusqu’en juin 2029, un atout pour le club bavarois. Mais quel cador européen osera lâcher cette somme pour recruter le Français ? Liverpool a déjà dépensé gros avec Wirtz (125 M€), Isak (145 M€) et Ekitike (90 M€). De quoi freiner leur ardeur. Mais le PSG, lui, pourrait franchir le pas.

À voir

Mercato OL : Un attaquant de pointe proche de signer ?

Lire aussi : Transfert XXL au PSG : Luis Enrique prépare une révolution

Le technicien du club de la capitale, Luis Enrique apprécie beaucoup le profil d’Olise et n’écarte pas l’idée d’un coup fort dès le mercato d’hiver. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos suit de près la situation du joueur et pourrait passer à l’attaque dans les prochains mois. Le dossier est lancé. Le talent, confirmé. La bataille, peut-être rude.