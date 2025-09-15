FC Nantes :  Luis Castro obtient un soutien de poids !

Après une nouvelle défaite du FC Nantes face à l’OGC Nice en Ligue 1, le technicien du club, Luis Castro est vertement critiqué. Mais il obtient un soutien de taille.

FC Nantes : Luis Castro critiqué au FCN !

Le FC Nantes traverse un début de saison fragile. Une seule victoire, trois revers, et déjà les doutes. Luis Castro, fraîchement nommé, doit affronter un climat où chaque faux pas alimente la critique. Pourtant, l’histoire rappelle que la précipitation ne mène à rien.

La victoire contre Auxerre (1-0) avait redonné du souffle. Une trêve plus sereine, une impression d’élan retrouvé. Mais ce frisson a vite disparu. À Nice, le revers (1-0) a cassé la dynamique. Et déjà, certains cherchent des coupables. Le Portugais, exposé, voit son projet vaciller sous les regards impatients.

Pourtant, les supporters oscillent entre méfiance et espoir. Beaucoup refusent d’entrer dans une spirale négative. Sur X, une voix se détache : celle de Théo Boyer. L’insider exhume un souvenir précis, celui de 2000. À l’époque, Raynald Denoueix enchaîne deux mois sans victoire. Mais le club garde confiance, et la saison s’achève sur un titre de champion. La morale ? La patience paie. Aujourd’hui, Castro se retrouve face au même défi : convaincre dans l’adversité.