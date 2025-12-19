Mercato : le Stade Rennais vise un gros coup à Lorient

La direction du Stade Rennais fonce sur une pépite du FC Lorient. Le coup se prépare pour 2026.

Mercato Stade Rennais : Arthur Avom attendu à Rennes ?

Le FC Lorient risque de perdre Arthur Avom lors du prochain mercato hivernal. Le jeune milieu de terrain, sélectionné avec le Cameroun pour la Coupe d’Afrique des nations, attire plusieurs clubs. Le Stade Rennais suit de près Avom et pourrait passer à l’attaque dans les prochaines semaines, selon les informations de L’Equipe.

Arthur Avom livre de belles performances avec les Merlus en Ligue 1. Le FC Lorient est 12e au classement en championnat avant la trêve. Le Lion Indomptable est un titulaire indiscutable. Il a déjà disputé 16 matches de Ligue 1 avec les Merlus et a servi une offrande. Sous contrat avec le FC Lorient jusqu’en juin 2026, le jeune crack serait ouvert à un départ. Transfertmarkt l’évalue 9 millions d’euros.

À voir

Tension à l’OM : Un désaccord met De Zerbi met en colère !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : La décision est prise pour Reda Belahyane

Le Stade Rennais le suit pour l’été prochain, sauf si des départs en janvier obligent le club breton à accélérer. Ludovic Blas et Seko Fofana sont annoncés sur le départ, mais rien ne prouve qu’ils vont quitter Rennes cet hiver. D’autres clubs européens ciblent aussi Arthur Avom. Le Club Bruges pourrait entrer en jeu en fin de saison. Les grands clubs turcs, Galatasaray, Besiktas et Fenerbahçe, ont également manifesté un vif intérêt.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Un cadre veut claquer la porte !

Mercato : Un prodige du Stade Rennais rend fou Luis Campos !

À voir

PSG Mercato : Accord de principe annoncé pour Upamecano

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise deux gros coups en Ligue 1