Mercato PSG : La Ligue des Champions complique tout pour le Paris SG

Le PSG avance à pas comptés à l’heure où le mercato hivernal s’apprête à ouvrir ses portes. En cause, un calendrier européen resserré qui brouille les cartes et impose une prudence quasi diplomatique aux dirigeants parisiens.

PSG : Un mercato d’hiver sous le signe de la continuité

À quoi faut-il réellement s’attendre du côté du PSG en janvier ? Sauf tremblement de terre sportif ou opportunité impossible à refuser, Paris ne devrait pas s’agiter outre mesure. Luis Enrique affiche une confiance assumée envers son groupe, savant mélange de cadres confirmés et de jeunes talents prometteurs comme Ibrahim Mbaye ou Quentin Ndjantou. Une politique de stabilité qui tranche avec certaines fenêtres hivernales plus agitées du passé.

D’autant que l’infirmerie se vide progressivement. Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, longtemps freinés par les pépins physiques, sont appelés à jouer un rôle majeur en deuxième partie de saison. Dans un effectif auréolé d’un sextuplé historique en 2025, les places sont rares et les besoins limités. En clair, Paris n’achètera pas pour acheter.

La Ligue des champions, ce casse-tête du calendrier

C’est là que le bât blesse. Le nouveau format de la Ligue des champions vient perturber la mécanique bien huilée du mercato. En France, la fenêtre hivernale s’ouvrira le 1er janvier pour se refermer le 2 février à 20 heures. Or, la dernière journée de la phase de ligue européenne est programmée le… 28 janvier. Une date clé, placée juste avant le sprint final du marché.

Conséquence directe : les clubs engagés en Europe avancent à l’aveugle. Difficile de négocier des ventes ou des arrivées sans savoir si l’on disputera la suite de la Ligue des champions ou un éventuel repêchage en Ligue Europa. Résultat, les discussions sérieuses sont repoussées aux tout derniers jours du mercato, dans une ambiance souvent propice aux coups de poker… mais aussi aux blocages.

Le Paris SG joue la carte de la prudence

Les dirigeants parisiens ont pleinement conscience de ce contexte inédit. L’exemple Khvitcha Kvaratskhelia, recruté l’hiver dernier pour 70 millions d’euros, reste dans toutes les têtes. Mais ce coup magistral relevait davantage de l’exception que de la règle, facilité par le forcing du joueur à Naples. Cette fois, Paris pourrait tout au plus cibler un défenseur polyvalent, sans précipitation, selon RMC Sport.

Et dans le sens des départs ? Le calme devrait aussi prévaloir. Lucas Beraldo, souvent cité, demeure un élément précieux du puzzle parisien. À 22 ans, gaucher, techniquement fiable, il incarne un profil rare, difficilement remplaçable en plein hiver. Le Paris SG temporise, observe, et attend peut-être, en coulisses, une évolution des dates dictées par l’UEFA. En janvier, Paris jouera surtout la montre… avec élégance.

