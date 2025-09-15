FC Nantes : Mauvaise nouvelle pour les Canaris !

Le FC Nantes est en panne offensive depuis le début de la saison en Ligue 1. En quatre matchs, les Canaris ont essuyé trois défaites et ont inscrit un seul but.

FC Nantes : l’attaque du FCN aux abois !

Un but. Pas plus. Quatre matchs, et un seul but marqué par le FC Nantes en Ligue 1. Le constat est amer : les Canaris possèdent aujourd’hui la pire attaque du championnat. Le mois écoulé l’a confirmé. Face au PSG, à Strasbourg, contre Auxerre puis contre l’OGC Nice l’équipe a manqué d’efficacité. Peu d’occasions nettes. Encore moins de réalisme. Dans les tribunes, l’impatience grandit. Sur le terrain, le compteur reste figé.

Lire aussi FC Nantes : Énorme punchline de Lopes après la défaite à Nice

À voir

Stade Rennais – OL : Les Gones crient au vol !

Pourtant, le talent existe. Matthis Abline peut faire la différence et trouver le chemin des filets. Mostafa Mohammed aussi. Youssef El Arabi, fraîchement arrivé, est censé apporter de l’expérience. Mais l’alchimie offensive tarde à naître. Mauvais choix dans les derniers mètres. Mauvaises finitions. Le collectif se grippe.

Lire aussi : INFO: Le FC Nantes a menti pour la blessure d’Herba Guirassy

Le problème dépasse même la Ligue 1. En Europe, le FC Nantes figure parmi les plus faibles attaques. Pire encore : seuls quatre clubs font moins bien dans les cinq grands championnats. Hambourg et Mönchengladbach, sans but en Bundesliga. Le Genoa en Serie A. Aston Villa en Premier League. Un constat froid : Nantes souffre. Et sans réaction rapide, la saison peut tourner au cauchemar.

À voir

PSG : Le verdict tombe pour Lucas Beraldo