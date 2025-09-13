FC Nantes : Castro prépare un lourd arsenal contre Nice !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro devra composer sans certains joueurs pour le choc face à l’OGC Nice en Ligue 1. Mais les Canaris sont prêts pour glaner les trois points.

FC Nantes : Abline propulsé titulaire face à Nice

À Nice, ce samedi 13 septembre, le FC Nantes joue sans Guirassy. Le jeune ailier, blessé à la cuisse avec les Espoirs, manque ce déplacement. Le coach nantais Luis Castro, privé de sa pépite de 19 ans, doit recomposer son attaque. Abline reprend une place de titulaire. Guirassy avait marqué les esprits. Trois titularisations, une passe décisive contre Auxerre. Son absence libère un couloir. Abline, lui, doit saisir l’occasion. Aux côtés de Mohamed et Benhattab, il forme le trio offensif.

Derrière, stabilité. Awaziem, Tchato, Cozza, Amian : la ligne n’a pas bougé depuis trois matches. La clean-sheet contre Auxerre l’a confirmée. Au milieu, les choix sont plus délicats. Lepenant reste indiscutable. Coquelin, capitaine, garde son rôle devant la défense. Mais à droite, incertitude. Mwanga, prêté par Strasbourg, se dit prêt. Pourtant, Hong et Leroux postulent aussi. Mayckel Lahdo, nouvelle recrue, est apte mais limité physiquement. Castro l’écarte d’entrée.

En face, l’OGC Nice cherche aussi des points. Le technicien du Gym, Franck Haise peut compter sur certains cadres. Les Aiglons, battus sèchement au Havre, veulent réagir. Ils comptent sur Dante, Boga et Carlos pour relancer la dynamique.

Compos probables

Nantes : Lopes – Amian, Awaziem, Tchato, Cozza – Leroux, Coquelin (cap.), Lepenant – Benhattab, Mohamed, Abline.

Nice : Diouf – Oppong, Dante (cap.), Bard – Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Gouveia – Jansson, Carlos, Boga.