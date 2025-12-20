CdF : L’ASSE prête pour se jauger contre Nice

Eirik Horneland voit le match OGC Nice-ASSE, en coupe de France, comme une occasion pour son équipe de se jauger contre un adversaire de niveau supérieur.

CdF : Avant d’affronter l’ASSE, l’OGC Nice en crise !

L’ASSE (Ligue 2) est tombée sur l’OGC Nice (Ligue 1), lors du tirage au sort des 32es de finale de la coupe de France. La rencontre est prévue dimanche (14h45) à l’Allianz Riviera, à huis clos.

Contrairement aux Verts, qui sont 2es de leur championnat, les Aiglons sont 13es, à 5 points du barragiste. Plus inquiétant, l’équipe de Franck Haise est sur une série noire de 9 défaites de suite, Ligue 1 et Ligue Europa confondues.

Les supporters niçois sont en colère et le club traverse une crise de résultats. Le président-directeur général du club, Fabrice Bocquet, a quitté ses fonctions, d’un commun accord avec l’actionnaire Jim Ratcliffe. Dans la foulée, Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen, deux anciens dirigeants, font leur retour aux affaires.

Coupe de France : Horneland se méfie des Aiglons

Malgré ces résultats catastrophiques et la situation tendue à l’OGC Nice, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne se méfie de l’équipe de Haise. « Le Gym a fait un gros match à Lens, où il a mis beaucoup d’intensité face au leader de la Ligue 1. […]. La qualité individuelle et le rythme d’une équipe de L1 sont, quoi qu’il en soit, plus élevés », a-t-il soutenu, en conférence de presse d’avant-match.

Cependant, Eirik Horneland se dit « impatient » de voir la réaction de ses joueurs contre une équipe de l’élite. « C’est l’opportunité pour eux de se confronter aux meilleurs défenseurs ou attaquants. Le groupe s’est bien préparé toute la semaine, avec l’envie de se jauger à une équipe d’un niveau supérieur. Je suis curieux de voir quelle copie nous pouvons rendre face à cet adversaire », a-t-il déclaré.

Le coach de l’ASSE rassure : « Offensivement, on peut créer quelque chose »

Pour aller le plus loin possible en coupe de France, comme l’objectif fixé, l’ASSE doit absolument passer le cap du club azuréen. « Pour exister, il va falloir se mettre au niveau dans le rythme, ou notamment dans les tâches défensives. Offensivement, je pense qu’on peut créer quelque chose », a rassuré le technicien norvégien.

Pour rappel, sept joueurs manquent à l’appel chez les Verts. Joao Ferreira, Ebenezer Annan, Joshua Duffus et Irvin Cardona, mais aussi les blessés de longue date : Chico Lamba et Lassana Traoré, en plus d’Aïmen Moueffek.

