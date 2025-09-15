Frisson autour du choc Real-OM, Tchouameni sonne l’alerte !

L’OM démarre sa campagne en Ligue des champions ce mardi face au Real Madrid. Le milieu de terrain madrilène Aurélien Tchouameni a mis en garde ses coéquipiers contre la qualité des Phocéens.

Real-OM : Tchouameni se méfie des Marseillais

L’Olympique de Marseille devra être très efficace. Ce mardi soir, le Santiago Bernabeu accueille le choc Real Madrid-OM pour la première journée de Ligue des champions. Les Merengues sont logiquement favoris en raison d’excellent début de saison. Ils comptent 4 victoires en autant de match. Aurélien Tchouameni se méfie cependant des Olympiens.

Lire aussi : Real-OM : L’aveu de Tchouaméni fait vibrer les supporters

L’ancien joueur de Bordeaux et de Monaco connait bien l’OM. Il s’attend donc à une rencontre difficile et intense au Santiago Bernabeau. « Je m’attends à un match difficile », a-t-il déclaré. L’international tricolore rappelle que les dirigeants marseillais Pablo Longoria et Medhi Benatia ont signé des « joueurs de haut niveau » lors de ce mercato estival.

À voir

FC Nantes : Luis Castro obtient un soutien de poids !

Lire aussi : Sélection : Tchouaméni se moque du PSG pour Dembélé et Doué

Aurélien Tchouameni met en garde ses coéquipiers du Real Madrid : l’OM « va nous mettre en difficulté ». Les Merengues se préparent donc pour « la bataille ». L’ancien Monégasque a d’ailleurs hâte de relever ce défi. Rappelant au passage que l’Olympique de Marseille reste un grand club de Ligue 1. « C’est une équipe très suivie en France ». L’engouement autour de ce choc sera phénoménal.