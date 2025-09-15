PSG : Luis Enrique reçoit une bonne nouvelle de l’infirmerie

Outre Ousmane Dembélé et Désiré Doué, trois autres joueurs du PSG ont rejoint l’infirmerie ce dimanche lors de la rencontre contre le RC Lens. Mais Luis Enrique peut déjà pousser un ouf de soulagement pour l’un d’eux.

Une hécatombe dans les rangs parisiens

Dimanche, face au RC Lens, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG a vécu une véritable hécatombe. Déjà privé de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, qui vont manquer respectivement quatre et six semaines de compétition, le Champion de France en titre a perdu Lucas Beraldo, Kang-In Lee et Khvicha Kvaratskhelia sur blessure.

Lisez aussi : PSG : Le verdict tombe pour Lucas Beraldo

À voir

Le Stade Rennais atomise l’OL et attend le FC Nantes !

« Kvara s’est fait mal au début. Kang-In Lee, ça n’a pas l’air très grave. Le plus grave, je pense que c’est Beraldo », a notamment déclaré Luis Enrique à l’issue de la rencontre, laissant entendre un retour rapide des attaquants géorgien et sud-coréen.

Le défenseur central brésilien a quitté la pelouse du Parc des Princes en pleurs, laissant penser à une blessure de longue durée. Mais bonne nouvelle pour le PSG, Lucas Beraldo ne devrait pas être indisponible très longtemps.

Plus de peur que de mal pour Beraldo

Comme attendu, Lucas Beraldo a passé des examens tard dimanche soir à la suite de sa sortie sur civière lors de la victoire contre le RC Lens (2-0). Et selon les premiers éléments apportés par le journal Le Parisien, le joueur de 21 ans n’a rien de très grave. Le quotidien régional rapporte que l’international brésilien souffre d’une de la cheville et aucun ligament n’a été touché.

Lisez aussi : Mercato : Coup de tonner au PSG ! Lucas Beraldo veut partir

À voir

Real-OM : De Zerbi sort ses armes secrètes, la compo fuite

Beraldo devrait donc éviter une longue période d’indisponibilité. Par contre, sa participation au match contre l’Atalanta Bergame, mercredi soir à l’occasion de la première journée de la Ligue des Champions, semble moins évidente. Il pourrait rejouer quatre jours plus tard, lors du déplacement au Vélodrome pour le premier Classique de la saison contre l’Olympique de Marseille, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1.