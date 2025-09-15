Real-OM : De Zerbi sort ses armes secrètes, la compo fuite

Pour le choc de ce mardi entre le Real Madrid et l’OM en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a une stratégie bien définie. Des changements notables sont attendues dans sa composition d’équipe.

OM : Le plan de Roberto De Zerbi face au Real Madrid

Large vainqueur de Lorient (4-0) à domicile, l’Olympique de Marseille se prépare pour une semaine décisive. Les Olympiens entament ce mardi leur campagne en Ligue des champions face au Real Madrid. L’équipe la plus titré de la compétition réalisé un sans-faute en ce début de saison avec 4 victoires en autant de matchs disputées.

Emmenés par un Kylian Mbappé en grande forme dans cette entame de saison, les Merengues partent logiquement favoris pour ce choc européen. Autant dire tout suite que le défi est immense pour l’OM. Les Olympiens devront tout faire pour pour déjouer les pronostics à Santiago Bernabeu. Roberto De Zerbi prévoit d’ailleurs un plan pour y parvenir.

Amine Gouiri présent, mais Aubameyang aligné

L’entraîneur de l’OM devrait compter sur un groupe au complet pour ce match. Sorti sur blessure face à Lorient, Amine Gouiri va mieux. Il devrait faire partie du voyage à Marseille. Mais l’attaquant algérien ne sera pas titularisé. L’Equipe rapporte que c’est bien Pierre-Emerick Aubameyang qui devrait débuter en pointe.

❗️Resté sur le banc après la trêve, Pierre-Emerick Aubameyang devrait être titularisé en pointe contre le Real.



[🥇@lequipe] pic.twitter.com/dQQmn5drEs — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 13, 2025

L’ancien Barcelonais avait été laissé au repos ce week-end. Il sera l’une des armes offensives de De Zerbi pour percer la défense madrilène. L’entraîneur de l’OM devrait à nouveau faire confiance au trio Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Facundo Medina en défense. Tandis que Leonardo Balerdi resterait sur le banc de touche.

Resté sur le banc après la trêve, Geronimo Rulli devrait retrouver son poste dans les buts. Même si le jeune Jeffrey De Lang a montré de belles choses face aux Merlus. Reste à savoir si ce plan de De Zerbi portera ses fruits. Les supporters de l’OM restent optimistes.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Pavard, Aguerd, Medina

Milieux : Murillo, Höjbjerg, Kondogbia, Gomes

Attaquants : Weah, Greenwood et Aubameyang.